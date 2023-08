Ozempic pare să rezolve dezbaterea despre obezitate: este vorba de biologie mai mult decât de voinţă – WSJ Succesul noii clase puternice de medicamente pentru diabet si pierdere in greutate arata cat de importanta este chimia in determinarea greutatii unei persoane. Creierul este chimistul principal al organismului, regland apetitul si facand dificila pentru multi oameni pierderea si mentinerea kilogramelor. Creierul determina cat de multa grasime vrea sa aiba oamenii, potrivit unor ani de cercetari, care sunt sustinute acum de noile medicamente. Cantitatea este ca o setare pe un cadran sau ceea ce multi cercetatori numesc un “punct de referinta” sau “masa de grasime aparata”. Creierul mentine setarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

