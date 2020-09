Stiri pe aceeasi tema

- Airbus a prezentat primele avioane din lume cu emisii zero, care funcționeaza cu hidrogen. Planurile companiei sunt ca cele trei aeronave sa poata fi folosite pentru zboruri comericale pana in 2035.

- Dacia a publicat joi pe rețeaua de socializare Facebook un teaser video de cateva secunde care anticipeaza o serie de lansari importante in gama de modele. Teaserul arata succesiv forma generala a caroseriei pentru trei modele și, chiar daca constructorul de la Mioveni nu menționeaza niciun nume, este…

- Ozana Barabancea, jurata emisiunii „Te cunosc de undeva!”, ce va reveni cu un nou sezon, in toamna, la Antena 1, are o relație speciala cu fiica ei, Gloria. Artista a dezvaluit ce lecție i-a dat, recent.

- Ozana Barabancea și-a dat in judecata fostul soț. Jurata de la „Te cunosc de undeva” are doi copii cu acesta, o fata și un baiat, care au ramas in custodia sa. Ozana Barabancea și Sorin Terinte au divorțat in 2004, dupa ce aceasta l-a surprins in pat cu cea mai buna prietena. La momentul rupturii Gloria…

- Ozana Barabancea trece prin momente delicate din cauza unei persoane care o harțuiește pe Internet. Artista a cerut ajutorul polițiștilor și a povestit tot ce i s-a intamplat pe rețelele de socializare.

- Ozana Barabancea a fost criticata de o parte dintre cei care o urmaresc pe rețelele de socializare. Aceștia sunt deranjați de faptul ca vedete editeaza fotografiile in care apare, inainte de a le publica online.Ozana a publicat, potrivit celor care s-au suparat pe ea, fotografii exagerat de modificate,…

- In ultimii ani, barbatii au inceput sa puna accent pe hainele pe care le poarta si pe accesoriile cu care isi completeaza tinuta. Gama de modele portofele barbati piele este una dintre cele mai accesate de catre barbati, deoarece un portofel barbati piele este un accesoriu nelipsit indiferent de stilul…

- Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii a publicat noile modele de subiecte si bareme pentru absolventii clasei a VIII-a, anul scolar 2020 – 2021, care vor sustine Evaluarea Nationala anul viitor. CNPEE a publicat modele de subiecte pentru…