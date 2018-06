Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel s-a rasfațat in weekend, dupa ce a trecut pe la un salon de infrumusețare unde s-a lasat pe mainile unei specialiste. De acolo, ea a plecat cu un look nou, fresh. Iar asta nu e tot! In selfie-ul facut cu hairstylist, celebra cantareața nu avea strop de machiaj pe fața. Imaginea i-a surprins…

- In urma cu un an, Corina Danila a descoperit ca are probleme de sanatate, mai exact la coloana. In urma investigațiilor, medicii i-au recomandat sa slabeasca, astfel din luna martie anul trecut, vedeta a mers regulat la control și a facut analize, iar ajutorul specialiștilor a funcționat. Prezentatoarea…

- Vedete de la noi care au slabit foarte mult In ultima vreme tot mai multe vedete, atat din Romania, cat și din afara, s-au decis sa dea jos kilogramele in plus. Ozana Barabancea , Catalin Scarlatescu sau Feli sunt doar cateva exemple care au reușit sa slabeasca spectaculos și sa aiba acum o forma de…

- Ozana Barabancea a slabit spectaculos și este tare mandra de noua ei silueta. Vedeta a ajuns sa canntareasca 71 de kilograme, insa nu vrea sa se opreasca aici, greutatea ideala la care vrea sa ajunga este 65. Și-a facut apariția pentru prima data la TV, dupa ce a slabit spectaculos și a dezvaluit cum…

- In urma cu un an, Ozana Barabancea se hotarase sa faca o operație de micșorare a stomacului pentru a scapa de kilogramele in plus. Dupa ce s-a operat, vedeta s-a pus pe treaba, merge des la sala de fitness, dar ține și dieta. Ca sa motiveze și alte persoane, Ozana Barabancea a postat pe rețelele […]…

- In urma cu cinci ani, Mariana Buica l-a contactat pe Catalin Maruța, solicitandu-i, disperata, ajutorul in tentativa ei de a slabi, deoarece ajunsese la 240 de kilograme. Dupa ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale și diete severe, femeia a slabit spectaculos intr-un timp foarte scurt. „Am…

- Cristina Șișcanu a devenit mamica in urma cu 10 luni, cand a adus-o pe lume pe Petra. Soțiia lui Madalin Ionescu a luat in greutate pe durata sarcinii, insa acum are toate motivele sa fie mandra. Pentru ca a slabit peste 20 de kilograme dupa ce a nascut. “Am slabit, da. Era și firesc, deja […] The post…