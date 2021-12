Stiri pe aceeasi tema

- CRBL a ales sa se mute din Romania și de mai bine de un an locuiește in Spania alaturi de familia lui. Artistul a venit pentru o scurta perioada acasa și a fost invitat la emisiunea „Vorbește lumea”, unde a vorbit despre viața pe care o are intr-o țara straina. Caștigatorul „Asia Express” sezonul 2…

- Denisa Nechifor este una dintre cele mai frumoase și indragite vedete din showbiz-ul romanesc. Frumoasa blondina a fost invitata in cadrul emisiunii Star Matinal, unde a facut marturii in exclusivitate despre relația cu fiica sa, dar și despre eventualele pericole la care sunt predispuși adolescenții…

- De doua zile, Oana Roman nu se simte deloc bine. Fiica lui Petre Roman a fost la munte, iar acolo a inceput sa aiba probleme de sanatate. Ea spera sa nu fie vorba de COVID-19, deși a facut cateva teste rapide pana acum. Zilele trecute, Oana Roman iși facea bagajul sa plece la munte cu familia sa, insa…

- Deși au divorțat și parea ca nu mai pot forma un cuplu, Oana Roman și Marius Elisei se ințeleg mai bine ca niciodata, iar cei doi nu ezita sa iși demonstreze zi de zi iubirea unul fața de celalalt. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a marturisit tuturor, ce surpriza i-a facut…

- Cantareata Tina Turner si-a trecut numele pe lista tot mai numeroasa a starurilor din industria muzicala care si-au vandut recent drepturile de autor asupra cataloagelor lor muzicale. Tina Turner tocmai a incheiat un acord cu grupul BMG, potrivit DPA. Vedeta americana, in varsta de 81 de ani, adeseori…

- Gabriela Cristea are parte de o zi cu emoții mari, in care și-a dat seama ca fetița ei Victoria a crescut. Fiica cea mare a prezentatoarei a implinit 4 ani, azi, iar vedeta a marcat evenimentul cu un mesaj impresionant și o serie de fotografii de la nașterea micuței pana in prezent.

- Petrecerea aniversara a celebrei Nicole Richie a aut momente incendiare, la propriu. Fiica cea mare a lui Lionel Richie a trecut prim clipe infricoșatoare dupa ce parul ei a luat foc. Incidentul s-a intmplat cand vedeta a suflat in lumanari.

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița pe 18 iulie . Micuța a petrecut mai multe saptamani in spital, sub atența observație a medicilor. Acum, fetița este bine, crește pe zi ce trece, iar mama ii e mereu alaturi. Cele doua s-au pozat intr-o ipostaza emoționanta. Cristina Cioran a atras atenția cu…