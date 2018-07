Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu a devenit mamica pentru a doua oara. Fericitul eveniment din viața vedetei are loc intr-o zi speciala: astazi, 12 iulie este ziua soțului ei. Iar vedeta i-a transmis acestuia un mesaj extrem de emoționant. (Oferta speciala playstation) Roxana Ciuhulescu și-a indeplinit visul! Vedeta…

- Adreea Marin a avut un weekend de coșmar. A ajuns de urgența la medic, a facut anumite analize la inima, iar rezultatele nu au muțumit-o deloc. Pe contul personal de socializare, vedeta a povestit cu lux de amanunte care este starea ei de sanatate. „Oameni dragi, zilele astea sunt un roboțel cablat…

- Catrinel Sandu este in culmea fericirii! Blondina a primit inelul de logodna de la iubitul ei american și urmeaza sa pașeasca, din nou, in fața altarului! (Promotiile zilei la monitoare) Catrinel Sandu este in culmea fericirii! Vedeta a revenit pe meleagurile natale in urma cu doua saptamani impreuna…

- Ozana Barabancea a slabit spectaculos, dar șirul transformarilor continua! Vedeta vrea neaparat sa aiba niște forme de invidiat așa ca va trece, din nou, pragul medicilor esteticieni. (Promotiile zilei la monitoare) A slabit 42 de kilograme, iar din cauza surplusului de piele Ozana Barabancea va fi…

- Vandam Constantin a devenit celebru in toata țara dupa ce a sapat groapa unui senator, pe care a reușit, in cele din urma, sa il izgoneasca din casa in care locuia cu copiii. (Promotiile zilei la monitoare) Acum s-a remarcat din nou! Un interlop din Iași a scos dopul de la șampanie! Dupa ce a fost […]…

- Moartea lui Cristian Țopescu a indoliat o țara intreaga. Comentatorul sportiv a fost mentorul personalitați de la noi, printre care și Cosmin Cernat. Vestea morții acestuia l-a indurerat profund pe prezentatorul de la Exatlon, care in prezent se afla in Republica Dominicana. (Afla aici cum poți caștiga…

- Romania este in doliu, dupa moartea comentatorului sportiv Cristian Țopescu, care s-a stins din viața la varsta de 81 de ani, in urma unui sto-cardio respirator. A fost mentorul multora, printre care și al Andreei Marin, care a colaborat cu el in urma cu mulți ani. Vedeta a scris un mesaj emoționant…