Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de Dinu Maxer, Deea este "ținta" gurilor rele și cele mai multe persoane obișnuiesc sa ii dea sfaturi de viața, astfel ca vedeta este deranjata de acest lucru și le-a transmis un mesaj. Iata ce postat pe contul ei personal de Instagram!

- Ozana Barabancea traiește momente de bucurie! Fiica ei a terminat, marți, liceul, iar cantareața este foarte mandra de Gloria. Alaturi de adolescenta a fost atat mama ei, cat și fratele ei. Ozana Barabancea a fost in culmea fericrii, mai ales ca fiica ei i-a calcat pe urme și a absolvit un liceu de…

- Zi speciala pentru Brigitte și Florin Pastrama! Cei doi sunt in culmea fericirii, asta pentru ca in urma cu patru ani și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, iar vedeta a postat pe rețelele de socializare un mesaj, dar și o fotografie de la marele eveniment. Iata ce a transmis cu ocazia aniversarii…

- Anamaria Prodan a revenit la sentimente mai bune și a facut un gest pe care mulți l-au admirat. Impresara i-a transmis un mesaj fostului soț, Laurențiu Reghecampf, in ziua de Florii, cand acesta aniverseaza ziua numelui. Anamaria Prodan il alinta in trecut pe Laurențiu Reghecampf ”Laur”, o planta cunoscuta…

- Gabriela Cristea a fost uimita sa afle ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza dupa 18 ani de relație. Prezentatoarea a vorbit despre desparțirea celor doi, care ii sunt prieteni buni. Marți, 28 martie, Deea Maxer anunța pe rețelele de socializare ca relația cu Dinu a ajuns la final. Mulți au fost surprinși…

- De Ziua Mondiala a Teatrului, presedintele UNITER Dragos Buhagiar a transmis un mesaj prin care sustine un teatru care sa fie al tuturor "nu prin razboi, ci prin valoare, nu prin lupta, ci prin arta"."Draga teatrule… Iti scriu intr-o perioada in care in lume oamenii se lupta pentru viata, in care…

- Cu toții știm ca Adriana Bahmuțeanu traiește o frumoasa poveste de dragoaste alaturi de logodnicul ei. Ce mesaj emoționant a transmis vedeta pe o rețea de socializare cu ocazia zilei de naștere a lui George Restivan.

- Anamaria Prodan are un nou mesaj pentru Laurențiu Reghecampf, dupa ce zilele trecute i-a transmis ca il așteapta oricand acasa, sa ii viziteze pe copii. Cei doi ar trebui sa se intalneasca pe 22 martie, la judecatorie, pentru un proces intentat chiar de catre antrenorul de fotbal. Acum, Anamaria Prodan…