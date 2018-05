Ozana Barabancea: "M-am trezit cu poprire pe salariu" Ozana Barabancea sustine ca i-a fost pusa poprire pe cont, desi amenda respectiva era platita. "Romanie, trista glie! Eu imi iubesc tara dar sunt foarte revoltata!! Este inadmisibil sa nu existe un sistem unic de plati pentru amenzi! Am platit o amenda in ziua aceea, 2 septembrie 2016 la Bacau si acum m-am trezit cu poprire pe salariu! Azi ma plimb la Taxe si Impozite locale, am demonstrat intr-o ora, pierzand timpul, sunand la Focsani, la Bacau, pe firul istoric si am dat de chitanta! Sunt amenzi platite si necentralizate! Cine doreste asa ceva? Sistemul public este deficitar! Acum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

