Mama Ozanei Barabancea a trecut in nefiinta, in urma unei boli crancene, acum multi ani, cand vedeta tv avea numai 12 ani. Ozana s-a dus la cimitir in weekend si i-a aprins mamei sale o lumanare. Jurata de la „Te cunosc de undeva” și-a intristat toți fanii duminica seara, cu un mesaj dureros postat pentru mama ei care a avut grija sa iși duca pasiunea mai departe. Cea care i-a dat viața a fost cea care a incurajat-o sa mearga la ore de pian. Mama Ozanei Barabancea a cazut la pat cand ea avea numai 12 ani. Atunci a trimis-o la orele de pian. La un an dupa, Rodica Barabancea s-a stins din viața.…