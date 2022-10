Stiri pe aceeasi tema

- Eliza și Cosmin Natanticu au facut show in ediția din seara aceasta de la Te cunosc de undeva. Cei doi soți s-au transformat in trupa VIllage People și au interpretat piesa ”YMCA”. Cum a reacționat Ozana Barabancea dupa momentul lor. Le-a placut juraților cum s-au pregatit soții Natanticu sau nu?

- Cea mai noua gala `Te cunosc de undeva!~, difuzata maine, de la 20:00, la Antena 1 este una cu o incarcatura emotionala deosebita pentru Sore si Emma de la ZU. Celor doua, ruleta le-a adus o piesa de suflet a uneia dintre cele mai iubite cantarete de pop rock din Romania – Laura Stoica, „Un actor grabit!”,…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata maine, de la 20:00, la Antena 1 este una cu o incarcatura emotionala deosebita pentru Sore si Emma de la ZU. Celor doua, ruleta le-a adus o piesa de suflet a uneia dintre cele mai iubite cantarete de pop rock din Romania – Laura Stoica, „Un actor grabit!”,…

- Vestea ca Nosfe s-a stins din viața la varsta de 37 de ani a intristat o lume intreaga, iar artiștii din Romania sunt profund indurerați de moarte prietenului lor. Ei bine, și What's este șocat ca amicul și colegul lui a plecat atat de repede dintre noi, iar ieri, cand se afla la priveghi și vorbea…

- Razvan Simion a trecut prin emoții uriașe. Celebrul prezentator de la Antena 1 a ramas fara cuvinte cand a vazut cine apare pe scena emisiunii ,,iUmor”. Barbatul a fost invitatul special al juraților din ediția care urmeaza sa apara pe micile ecrane. Moderatorul a izbucnit in lacrimi cand a vazut cine…

- Moment emotionant in cadrul celei mai noi gale „Te cunosc de undeva!”, difuzate sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Ozana Barabancea a lacrimat, iar Pepe s-a induioșat. Ruleta i-a provocat pe WRS si Emilian cu o schimbare drastica de gen si o formatie care a tinut capul de afis al concertelor…

- Impresara Anamaria Prodan a declarat, in exclusivitate pentru realitateasportiva.net, ce s-a intamplat, de fapt, in seara agresiunii. "Faptul ca Laurentiu Reghecampf a ajuns pana in momentul in care vine acasa si ne ameninta cu puscaria, ca ne deschide dosare penale... Ca ma baga in puscarie. (...)…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck se afla in luna de miere in Paris, Franța, iar duminica seara, cei doi s-au oprit la un restaurant pentru a o sarbatori pe artista, care a implinit 53 de ani. Momentul a fost unul extrem de emoționant, fapt pentru care la un moment dat actorul a fost vazut izbucnind […]…