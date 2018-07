Stiri pe aceeasi tema

- Povestea unei patinatoare pe nume Manolache Roxana i-a impresionat pe internauți. Tanara practica acest sport dificil de opt ani, timp in care a acumulat 67 de medalii, dintre care 32 de aur, 25 de argint și 10 de bronz. Cel mai important rezultat obținut de Roxana a fost locul 29 la proba de 1000 de…

- Ozana Barabancea a slabit spectaculos, dar șirul transformarilor continua! Vedeta vrea neaparat sa aiba niște forme de invidiat așa ca va trece, din nou, pragul medicilor esteticieni. (Promotiile zilei la monitoare) A slabit 42 de kilograme, iar din cauza surplusului de piele Ozana Barabancea va fi…

- A implinit recent 44 de ani, iar viața nu a fost blanda cu ea! Și, in ciuda ghinionului in dragoste și al problemelor de tot felul, pofta de viața și dorința de a fi mereu la inalține nu au disparut din sufletul Adrianei Bahmuteanu. Cunocuta jurnalista știe exact ce trebuie sa faca atunci cand vrea…

- Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul in urma aproape un an, lucru care a ajutat-o sa slabeasca spectaculos. Vedeta nu este, totuși, mulțumita de modul in care arata. Recent, in cadrul unui interviu, artista a dezvaluit ca se gandește sa se mai opereze, cel mai probabil la sani. “Eu inca nu am un…

- Cu cateva saptamani inainte sa se implineasca un an de la operația de micșorare a stomacului, Ozana Barabancea a dezvaluit ca va ajunge din nou in sala de operații. Nu, din fericire, nu este vorba despre probleme de sanatate. Jurata de la “Te cunosc de undeva!” vrea “sa iși tuneze” corpul, care seamana…