Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta argentiniana a echipei FC Barcelona, Lionel Messi (32 ani), a primit, miercuri, pentru a sasea oara in cariera sa, trofeul ”Gheata de Aur”, atribuit celui mai prolific marcator din campionatele europene, scrie AFP. Capitanul catalanilor a reusit in sezonul trecut sa marcheze 36 de goluri in La…

- Ozana Barabancea continua sa ne surprinda! Vedeta a dezvaluit ca, mai nou, este colega cu fiul ei, Andrew. Ea la master, el la licenta! Si daca se intalnesc pe holul institutiei, sa nu cumva sa-i spuna "mama". Iar asta nu e tot...

- Ozana Barabancea trece printr-un sir continuu de transformari de look de cand a hotarat sa isi micsoreze stomacul. Ajunsa la un corp de invidiat, vedeta nu are nicio retinere in a-si etala formele pe retelele de socializare.

- Radu Stan, IT-istul in varsta de 28 de ani care iși cauta jumatatea in show-ul TV, a fi fost implicat intr-un episod violent in incinta unei benzinarii, potrivit jurnaliștilor de la Cancan. Bataie CRUNTA intre fotbalisti intr-un CLUB DE NOAPTE. Au intervenit TRUPELE SPECIALE: o victima a ajuns…

- Antena 3 a prezentat imagini fabuloase de la intalnirea liberalilor cu președintele Iohannis la Școala de vara a Tineretului Național Liberal. ”Azi, il avem alaturi de noi pe acela pe care l-aș descrie -...

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a postat un comunicat de presa de unde aflam ca Ministerul Transporturilor a emis cea de-a doua Autorizație de Construcție necesara demararii și executarii lucrarilor de construcție de la Pasajul Domnești. ...

- Oana Roman a explicat de ce nu a ales sa mearga pe drumul deschis de tatal sau, fostul premier Petre Roman, in politica romaneasca. Oana Roman a facut declarații la emisiunea OK!TV. Vedeta a marturisit ca nu și-a dorit niciodata sa faca politica. "Eu nu mi-am dorit sa fac politica niciodata. Nu-s buna,…

- Ozana Barabancea și-a aniversat ziua de naștere. Vedeta a implinit 50 de ani. Artista le-a transmis un mesaj celor care s-au gandit la ea și i-au facut urari cu ocazia aniversarii. "Mulțumesc tuturor pentru urarile frumoase! Da. Am implinit 50 de ani pe hartie și 20 in suflet! Am decis sa stau eu cu…