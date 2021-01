Stiri pe aceeasi tema

- ”Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume s-a marit cu 500 de miliarde de dolari de la debutul pandemiei, o suma mai mult decat suficienta pentru a plati vaccinurile pentru Covid-19 pentru toata lumea si pentru a se asigura sa nimeni nu este impind in saracie de pandemie”, afirma Oxfam…

- Cei mai bogati 1.000 de oameni din lume au recuperat deja pierderile provocate de pandemia de coronavirus, in numai noua luni, dar cei mai saraci vor avea nevoie de peste un deceniu pentru a-si reveni, estimeaza organizatia globala de caritate Oxfam, transmite CNBC. Citește și: SURSE - Ilie…

- Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume a crescut in timpul pandemiei de coronavirus cu 540 de miliarde de dolari americani, a anuntat Oxfam. Aceasta suma este suficienta pentru a acoperi plata unui vaccin anti-COVID-19 pentru fiecare persoana din lume, au precizat reprezentantii aceluiasi…

- Miliardarii și-au vazut averile crescand in timpul pandemiei COVID-19, in timp ce saracii lumii se confrunta cu ani de greutați, a declarat luni organziația de caritate Oxfam, care solicita masuri pentru combate inegalitații, releva Reuters, informeaza Mediafax. Națiunile au o „fereastra de…

- Emily Lawson, o femeie in varsta de 101 ani din Scoția care s-a nascut intr-o perioada in care omenirea era devastata de virusul gripei spaniole, și-a facut joi vaccinul anti-Covid-19, scrie hotnews .Emily Lawson, gasita la varsta de doar o luna, intr-un pat, alaturi de mama ei bolnava, care contractase…

- In ultimele 24 de ore, SUA au inregistrat 2.100 de noi decese asociate infecției cu SARS-CoV-2. Cifra reprezinta un record din luna mai incoace. In Statele Unite, au fost astazi 2.100 de victime ale Covid-19, cel mai mare numar din 6 mai, cand au murit 2.611 de oameni, potrivit stiri.tvr.ro. Conform…

- Natiunile din grupul celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20) sunt hotarate sa faca tot posibilul pentru a tine sub control pandemia de Covid-19, dar avertizeaza, intr-un proiect de comunicat, ca redresarea economiei globale ramane ”inegala, extrem de incerta si supusa unor riscuri mari de…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 146 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. PESTE 100.000 de teste, in județ, de la debutul pandemiei Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, miercuri, 28 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 146 de cazuri de infectare…