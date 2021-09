Ovidiu Vizante, care conduce CFR Calatori din luna aprilie a acestui an, și-a dat demisia, a confirmat Ministerul Transporturilor pentru Antena 3 . Ovidiu Vizante și-a dat demisia din funcția de director general al CFR Calatori pe 27 august, cu intrarea efectiva in vigoare in data de 1 octombrie 2021. Demisia i-a fost aprobata astazi de Consiliul de Administrație al CFR Calatori. Contactat de Antena 3, Ovidiu Vizante a refuzat sa confirme demisia și a intrerupt apelul: ”Nu știu ce ați aflat dumneavoastra, intrebați in alta parte, va rog mult”, a fost raspunsul șefului CFR Calatori. Mandatul șefului…