Ovidiu Vizante este noul Director General al CFR Calatori

- Conducerea companiei CFR Calatori va fi preluata din data de 20 aprilie de Ovidiu Vizante, a anuntat joi Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI). Acesta il va inlocui pe Dan Costescu, care a demisionat din functie. Absolvent al unui master in transport si logistica…

- Compania romaneasca de bricolaj MAM Bricolaj va deschide un nou magazin in București in Prelungirea Ghencea, in apropiere de magazinul Dedeman din regiune. Compania investește 1,65 milioane de euro, iar magazinul face parte din strategia de dezvoltare a companiei. MAM Bricolaj vizeaza atat extinderea…

- Redacția Albapesurse.ro a facut inca de saptamana trecuta o solicitare catre conducerea HS Timber Production, in urma mai multor nereguli semnalate, dar și a unor acuzații aduse chiar de unii dintre angajații companiei, care au dorit sa iși pastreze anonimatul. 1. Autovehicule cu ITP expirat Avand in…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: DEZVOLTAREA PRODUCTIVITATII SOCIETATII ANGY DEN COM SRLNumele beneficiarului: ANGY DEN COM SRL Obiectivele general al proiectului: Prezentul proiect vizeaza dezvoltarea prin diversificare a activitatii firmei, prin crearea si dezvoltarea activitatii…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul Ion Mocioalca a facut trei amendamente pentru Caraș-Severin la bugetul pe 2021, pledand, in primul rand pentru alocarea de bani spitalelor din Resita si Caransebes! Senatorul PSD a facut trei amendamente la bugetul Guvernului Citu prin care incearca sa sprijine anumite obiective,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, la finalul ședinței de Guvern, ca bugetul pentru anul 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineața. Liberalul a spus ca investițiile din acest an vor crește. Totodata, șeful Executivului a mai spus ca in buget sunt prevazuți și banii necesari…