- Omul de afaceri Ovidiu Tender face dezvaluiri in sala de judecata, unde este audiat in calitate de martor-denuntator in dosarul in care Alina Bica este judecata pentru favorizarea faptuitorului. Tender sustine ca Sorin Ovidiu Vintu i-a cerut bani pentru a scapa de un dosar."In anul 2005, in…

- Ovidiu Tender, a fost audiat, luni, ca martor, in dosarul in care Alina Bica este judecata alaturi de Adriean Videanu. Omul de afaceri le-a marturisit judecatorilor ca, dupa arestarea Alinei Bica și ramanerea in pronunțare a dosarului CAROM, a facut denunțuri din Cuba, prin e-mail sau fax, pe numele…

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat, luni, la instanta suprema, in dosarul Alinei Bica, faptul ca i-a facut mai multe cadouri, intre care si un ceas Rolex, pentru ca s-a oferit sa-l ajute in dosarul si fosta sefa DIICOT i-a spus ca este convinsa ca va ajunge, prin Iohannis, procuror general.

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat, luni, la instanța suprema, unde a fost audiat ca martor in dosarul in care Alina Bica este judecata alaturi de Adriean Videanu, ca i-a facut acesteia mai multe cadouri drept recunoștința pentru ajutorul pe care ar fi urmat sa i-l acorde in dosarul CAROM. Afaceristul…

- Mai multi magistrati vor fi audiați, luni, la ICCJ in dosarul in care Alina bica este cercetata alaturi de Adriean Videnu. Unul dintre cei care vor da declaratii la termenul de astazi este Mihai Udroiu, judecator, fost consilier al Alinei Bica.De asemenea, alti doi magistrati de la DIICOT…

- ICCJ ar putea pronunta, marti, prima sentinta in dosarul ANRP, in care fosta sefa DIICOT, Alina Bica, si Dorin si Alin Cocos sunt acuzati de fapte de coruptie. Fostul procuror sef al DIICOT este in Costa Rica, alaturi de Elena Udrea, sustinand ca nu poate reveni in Romania din cauza sanatatii.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, ca inadmisibile, contestatiile formulate de Oilfield Exploration Business Solutions SA, Rompetrol Rafinare SA si KMG International N.V. impotriva ordonantei DIICOT din data de 6 mai 2016 in vederea recuperarii sumelor de circa 1,7 milioane de lei, 291…

- Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a stabilit pe 11 iunie termenul final in procesul in care fosta sefa DIICOT, Alina Bica, este acuzata de fapte de coruptie legate de solutionarea favorabila a unui dosar al lui Horia Simu. Motivul amanarii: avocatul fostului sef al Fiscului, Serban Pop,…