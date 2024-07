Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus ridicarea sechestrului pe averea lui Ovidiu Tender, stabilit la 162 milioane lei, pe motiv ca una dintre infractiunile pentru care a fost condamnat in anul 2015 abuzul in serviciu a fost dezincriminata.Ovidiu Tender a fost condamnat definitiv, in iunie…

- Sechestrul pe averea omului de afaceri Ovidiu Tender a fost ridicat. Va reamintim ca Ovidiu Tender a fost condamnat definitiv, in iunie 2015, la 12 ani si sapte luni inchisoare in dosarul RAFO-CAROM, pentru savarsirea mai multor infractiuni in dosarul RAFO-Carom, respectiv

- Curtea de apel București a anulat printr-o decizie din 23 iulie condamnarea la inchisoare din 2014 a afaceristului Ovidiu Tender pe motiv ca infracțiunea de abuz in serviciu prin incalcarea de legislație secundara a fost dezincriminata, potrivit minutei de ședința. Decizia Curții de Apel e definitiva,…

- Dosarul lui Mario Iorgulescu Mario Iorgulescu a fost gasit vinovat dupa ce a condus beat si drogat la volan si a omorat un alt sofer. Joi, un complet format din trei judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul in casație depus de Mario Iorgulescu și a anulat hotararea Curții…

- Fostul ministru se afla in inchisoare, fiind condamnat definitiv in dosarul Gala Bute la 6 ani de detenție pentru luare de mita. In acest caz, Inalta Curte de Casație și Justiție a ținut cont de decizia CJUE din 21 decembrie 2021 potrivit careia in dosarele cu fonduri europene și corupție nu trebuie…

- A fost suspendata recuperarea prejudiciului in dosarul lui Dan Voiculescu . Decizia a fost luata de Tribunalul București si nu este definitiva. ”Solutia pe scurt: In temeiul dispozitiilor art.460 alin.1 C.proc.pen. dispune suspendarea executarii sentintei penale nr. 701/26.09.2013 pronuntata de Tribunalul…

- Curtea de Apel București a admis astazi administrarea de probe in apelul pe care Avram Gal l-a declarat impotriva sentinței Tribunalului București, prin care a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influența. Practic, rezulta ca instanța decizionala nu a vazut lucrurile intr-un mod…