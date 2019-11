Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Tender a parasit Penitenciarul Targu-Jiu, dupa ce magistratii Judecatoriei Targu-Jiu au aprobat eliberarea conditionata a omului de afaceri. Acesta a fost condamnat, in 2015, la 12 ani si sapte luni de inchisoare, in dosarul Carom.

- Magistratii Tribunalului Ilfov au decis miercuri sa aprobe liberarea conditionata a fostului actionar de la FC Dinamo Bucuresti, Cristian Borcea. Acesta era incarcerat din februarie 2019, dupa condamnarea din dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din judetul Constanta.

- Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea este tot mai aproape de a primi o zi de permisie din Penitenciarul Rahova, unde executa o pedeapsa de 3 ani și jumatate de inchisoare, anunța Digi 24.Potrivit sursei citate, directorul atelierului auto l-a recomandat pe Liviu Dragnea pentru a primi o…

- Un grup de ucigati platiti din Guangxi, China, au fost arestati dupa ce au incercat in mod repetat sa isi subcontracteze reciproc o comanda de asasinat, din partea unui om de afaceri, relateaza BBC.

- Sorin Alexandrescu, fost director general al Antena Group, condamnat la inchisoare pentru șantaj in scandalul cu RCS, a revenit in companie, potrivit paginademedia.ro.Alexandrescu revine in companie dupa ce pe 19 iunie 2019 a fost eliberat condiționat din penitenciarul Rahova, dupa ce a ispașit…