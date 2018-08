Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi a declarat, miercuri, la MAS Talks, referitor la reintroducerea stagiului militar obligatoriu, ca Romania nu ar putea gestiona inteligent un astfel de proces si ca statul roman nu se afla intr-o situatie de amenintare majora.

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a apreciat, miercuri, ca imaginea Ministerului de Interne este afectata de „presiunile politice PSD”, afirmand ca rezultatul direct al acestui mod de acțiune este ca reputația Poliției și increderea cetațenilor in instituții subordonate MAI scad vertiginos.Vicepreședintele…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL, Ovidiu Raețchi, a anunțat planul Dragnea-Marian Neacșu pentru salvarea lui Liviu Dragnea, cunoscut deja in PSD. Acesta are 5 pași și deja a inceput sa fie pus in aplicare, singurele soluții fiind votarea moțiunii de cenzura a PNL și acțiunile președintelui…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), a cerut, joi, audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisie, el acuzand folosirea disproportionata a fortei de catre jandarmi la protestul de joi seara, din Piata Victoriei.

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei direct implicati in interventia de la protestele de ieri seara, din Bucuresti.

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei direct implicati in interventia de la protestele de ieri seara, din Bucuresti. "Avand in vedere…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisia de Aparare, ca urmare a evenimentelor de la protestele din Bucuresti de miercuri seara, in care fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene…

- Fostul adjunct al sefului SRI, generalul Florian Coldea, a avertizat ca neadoptarea de catre Parlament a legilor securitatii nationale duce la vulnerabilitati atat pentru Romania, cat si pentru aliatii sai, transmite corespondentul MEDIAFAX