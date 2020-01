Ovidiu Raețchi (PNL), despre cazul primarului Târgu Mureș: Ar trebui interzis dreptul de a candida pentru politicienii rasiști și naziști Declarațiile primarului din Târgu Mureș arata ca trebuie sa avem un mecanism eficient de suspendare a dreptului de a candida, cel puțin pentru un ciclu electoral, pentru politicienii rasiști și naziști, spune deputatul PNL Ovidiu Raețchi.



&"Primarul din Târgu Mureș este un astfel de politician, care considera ca este chemat sa decida care sunt persoanele care au "dreptul legal" sa devina parinți. Nazism în cel mai pur sens al termenului. Grav este ca primarul își asuma cu seninatate aceasta calitate, știind ca nu se poate face aproape nimic împotriva… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

