Ovidiu Raetchi: Municipiul Constanta are valoare strategica pentru fortele NATO

- O racheta ruseasca a lovit marti cladirea Administratiei Regionale din orasul-port Nikolaev, aflat in sudul Ucrainei, iar 11 persoane au fost prinse sub daramaturi, a anuntat guvernatorul Vitali Kim. In urma incidentului, cel putin 7 oameni au fost ucisi, iar 20 au fost raniti. Intr-o fotografie facuta…

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP, informeaza Agerpres.…

- Ucraina inca detine controlul asupra zonelor-cheie ale tarii pe care fortele ruse incearca sa le cucereasca, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la cateva saptamani de atac sustinut din partea Rusiei, informeaza vineri DPA citata de Agerpres. Fortele ucrainene au raspuns fiecarui atac…

Armata ucraineana a anuntat ca fortele sale au respins o noua ofensiva a trupelor ruse asupra orasului Mariupol, care de mai multe zile este asediat, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Statul Major din Ucraina a anunțat inchiderea transporturilor maritime in regiunea de nord-vest a Marii Negre. Decizia vine dupa mai multe zile de confruntari in zona Odessa, dar și din cauza faptului ca vase rusești amenința vasele civile.

Luptele din Ucraina continua pentru a șasea zi iar marile orașe se afla sub asediul forțelor ruse. Primarul orașului Mariupol, ultimul bastion ucrainian de la Marea Azov, a anunțat ca orașul este complet incercuit iar armata rusa avanseaza din toate direcțiile.

- Consilierul Ministerului de Interne ucrainean Vadim Denisenko a facut declaratii portalului de stiri strana.news cu privire la miscarile trupelor ruse. „Dar stim incotro se indreapta, incotro s-au indreptat, si suntem pregatiti", a spus el.Pana acum, trupele ruse au atacat Kievul din directiile nord-vest…

- Doua nave militare ale Rusiei se apropie de Insula Șerpilor, aflata in Marea Neagra. Insula aparține Ucrainei, dar este in apropierea litoralului Romaniei. Deplasarea celor doua nave rusești este suspecta, intrucat ea este raportata in prima zi de razboi in Ucraina. Informația privind cele doua vase…