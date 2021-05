Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul intre armata israeliana și gruparea terorista Hamas a ajuns in cea de-a doua saptamana. 200 de palestinieni și-au pierdut viața in urma atacurilor IDF (forțele armate israeliene) in Fașia Gaza, in timp ce 10 israelieni au fost uciși de rachetele Hamas. Hamas a lansat aproximativ 2.000 de…

- Desi Biden va pretinde altceva, suntem deja intr-un scenariu cu un Orient Mijlociu post-american, scrie Telegraph. Adaugand ca ceea ce trei decenii de negocieri de pace au dorit sa evite, situatia in care un grup terorist ca Hamas sa preia controlul total nu doar in fasia Gaza, ci si asupra comunitatii…

- Ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a acuzat duminica miscarea palestiniana Hamas ca a ''premeditat'' un razboi cu Israelul si ca doreste ''sa preia puterea in Cisiordania'', declaratie facuta in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliul de Securitate…

- Conflictul din Orientul Mijlociu se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul mortilor a ajuns la 83 de palestinieni și 7 israelieni.In timp ce lideri din toata lumea fac apel la pace, Israelul a respins propunerea Hamas de incetare a focului. Toate permisiile soldaților israelieni au fost anulate și au…

- Israelul si miscarea islamista Hamas se indreapta spre "un razboi la scara mare", a atentionat marti emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, indemnand cele doua parti sa puna capat "imediat" confruntarilor.

- Israelul si miscarea islamista Hamas se indreapta spre "un razboi la scara mare", a atentionat marti emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, indemnand cele doua parti sa puna capat "imediat" confruntarilor, informeaza AFP. "Incetati imediat tirurile. Aceasta escaladare se indreapta spre…