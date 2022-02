Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Alexandru Raetchi a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca publicata, luni, in Monitorul Oficial. El il inlocuieste pe Adrian-Cristian Bratu care a fost eliberat, la cerere,…

- Ministrii de Externe rus Serghei Lavrov si american Antony Blinken urmeaza sa discute marti la telefon, in mijlocul unor tensiuni intre tarile lor privind Ucraina, anunta luni Moscova, potrivit AFP. “O intalnire in persoana (intre Serghei Lavrov si Antony Blinken) nu este prevazuta, (insa) o convorbire…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a demis din funcția de secretar general al ministerului Energiei pe Nicolae-Radu Chiurtu, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial de joi dupa-amiaza. Ordonanța compensarii facturilor la energie și la gaze a fost adoptata, marți, in ședința de Guvern, cu o eroare. Intr-una…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, vineri, la consultarile cu șefii principalelor banci din Romania, ca, la nivelul Guvernului, va fi creata o structura interministeriala de dialog cu sistemul bancar. Potrivit unui comunicat al Guvernului, principalele teme abordate in cadrul intalnirii au fost operationalizarea…

- Izolarea va fi de doar 10 zile in Romania, nu de 14, ca pana acum. Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat, miercuri, masurile pentru valul 5 al pandemiei, printre care se numara aducerea in țara a medicatiei care poate fi administrata in sistem ambulatoriu pentru pacientii cu COVID, marirea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba, prin ordonanța de urgența, acordul dintre Comisia Europeana și Romania. In baza acestuia, Romania va putea sa beneficieze de imprumuturile de peste 14 miliarde de euro disponibile prin Planul Național…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, marți, pe Marian Neacșu, in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Decizia a aparut marți in Monitorul Oficial, in ea fiind specificata și eliberarea, la cerere, din funcția de SG, a lui Horațiu Gorun. Marian Neacșu a fost, din 2019, vicepreședintele…