- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, subliniaza ca "nimeni nu se va atinge de drepturile militarilor" pe mandatul sau, inainte de inceperea oficiala a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare unde ministrul este candidat PNL pe locul 1 la Senat, in Dolj.Citește și: Klaus Iohannis a…

- Peste 33% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat saptamana trecuta in București, Cluj, Timiș, Iași și Bihor, precizeaza miercuri Institutul National de Sanatate Publica.Potrivit raportului saptamanal de supraveghere bazat pe datele raportate pana la 1 noiembrie, in saptamana 26 octombrie…

- Bucureștiul a raportat 555 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului de astazi, cu 44 mai puține fața de ziua precedenta, cand au fost raportate 594 de imbolnaviri.Este treia zi consecutiva cand numarul cazurilor noi de COVID scade in Capitala, dupa ce joi, 29 octombrie,…

- ”Un foarte bun și vechi proverb latin spune minte sanatoasa intr-un corp sanatos. Formula poetului roman Juvenal a incercat sa scoata in evidența tot ce este mai important pentru noi oamenii inca din primele secole ale erei noastre. In timpul pandemiei ne-am confruntat cu ingradirea dreptului de a face…

- Premierul Ludovic Orban insista ca masurile luate pentru deschiderea școlilor și organizarea alegerilor locale sunt extrem de bune, asta chiar daca zi de zi noi școli din Romania se inchid, din cauza epidemiei de coronavirus.TOPUL ELITELOR: București, Ilfov și Timiș sunt cele mai puternice…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca inceperea cursurilor reprezinta o necesitate si s-a aratat convins ca la scoala elevii vor fi mai putin expusi riscului de imbolnavire decat in alte locuri. "Eu am incredere in dascalii din Romania, am incredere in sistemul de educatie din Romania. Sunt convins…

- Grupul Banca Comerciala Româna a acordat o finanțare de 340.000 de lei programului lansat de Școala informala de IT, ce vine în ajutorul persoanelor care și-au pierdut locul de munca sau au ramas în șomaj tehnic, pe fondul crizei generate de pandemia de COVID-19, au anunțat joi reprezentanții…