- Oficialii municipiului Hunedoara au anunțat ca Iulian Luca, politistul local din Hunedoara care a salvat viata unei femei care intentiona sa se sinucida aruncandu-se de pe un bloc turn, a decedat la numai 48 de ani. De asemenea, primaria Hunedoara a susținut ca Luca ieșise la pensie pe caz…

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara, informeaza news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

Nicolae Guță e foc și para dupa ce s-a scris in presa ca ar fi murit. Artistul a transmis și un mesaj celor care au publicat știrea falsa. Totul a inceput in momentul in care pe un site de știri a aparut o veste cutremuratoare: aceea ca Nicolae Guța ar fi murit

Maria Butaciu a murit, luni (11 iunie), pe un pat de spital, la varsta de 78 de ani. A fost aproape doua luni in coma, dupa ce a suferit un accident vascular. Colegii și familia ei s-au rugat neincetat pentru ca indragita cantareața de muzica populara sa-și revina. Maria

Indragitul actor care a jucat in "Vrajitorul din Oz" și "cel mai batran Munchkin", așa cum a fost numit de presa internaționala a murit. Jerry Maren avea 98 de ani, iar in urma cu mai mulți ani a fost diagnosticat cu demența. Potrivit jurnaliștilor de la TMZ, actorul Jerry

Suceveanca Adina Prisacariu a fost condamnata recent la doi ani de inchisoare pentru conducere fara permis. Judecatorii i-au interzis, de asemenea, sa mai conduca o mașina timp de doin ani și șase luni. Soțul femeii a murit intr-un accident produs chiar de catre ea. Aceasta

Vacanța indoliata pentru o familie din Capitala! Un bucureștean și-a pierdut viața, dupa ce a intrat in valurile uriașe de pe litoralul romanesc in care se aventurasera copilul și nepotul sau. Copiii, dar și barbatul au ignorat faptul ca pe plaje este arborat steagul roșu.

Din pacate, cazul elevei care a cazut de la etaj, pe geamul scolii generale nr. 7 din Targu Mureș, a avut un final tragic. Fetița s-a stins din viața astazi, dupa mai multe saptamani de chinuri, cu operații repetate la coloana, intr-un spital din Cluj Napoca. „Dragi mureseni,…