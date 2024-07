Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani Eduard Ionescu si Ovidiu Ionescu s-au calificat in proba de simplu masculin a concursului de tenis de masa de la Jocurile Olimpice. Cei doi vor fi la Paris gratie pozitiilor ocupate in clasamentul mondial, a transmis, miercuri, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. „Andrei Eduard Ionescu…

- Final la turneul preolimpic pentru Ovidiu Ionescu, in proba de simplu. Astfel, tricolorul ramane cu calificarea la Jocurile Olimpice in proba de dublu mixt, alaturi de Bernadette Szocs. In faza a treia a concursului din Sarajevo, componentul lotului Romaniei l-a intalnit pe sarbul Dimitrije Levajac,…

- Naționala Iranului la Jocurile Olimpice, care vor avea loc la Paris in perioada 26 iulie-11 august, va purta numele președintelui Republicii Islamice, Ebrahim Raisi, care a murit intr-un accident aviatic. Dupa cum relateaza TASS, despre acest lucru a anunțat șeful Comitetului Olimpic Iranian, Mahmoud…

- Calificați la Jocurile Olimpice de la Paris, mureșeanca Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu au transmis pentru Federația Romana de Tenis de Masa gandurile lor despre competiția majora care se va desfașura vara aceasta. „Doar la asta ma gandesc. Cand sunt la o competiție internaționala ma gandesc sa fac…

- Situați pe locul 8 in lume, Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs sunt deciși sa urce pe podium la Paris. Veste mare pentru tenisul de masa romanesc: ocupanta a locului 8 in clasamentul mondial, perechea formata din Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu a primit confirmarea oficiala a calificarii in proba…

- Romania și-a marit numarul de sportivi care vor participa la Jocurile Olimpice, dupa ce perechea alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul competiției de tenis de masa de la Paris. Ionescu si Szocs au ratat doua sanse de calificare directa luna…

- Jucatorii de tenis de masa Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu, dublul mixt al Romaniei, s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Odata cu aparitia clasamentului mondial pe data de 7 mai, perechea tricolora (#8 mondial) medaliata cu bronz la ultima editie a Jocurilor Europene a obtinut oficial…

- Perechea romana alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, a anuntat, marti, Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF), dupa publicarea clasamentului mondial pentru aceasta proba.Ionescu si Szocs au ratat…