- In ultimul act, Sebastian l a intalnit pe Hazem Naw Siria , constanteanul fiind la un singur pas de victorie.Tanarul jucator constantean de tenis Sebastian Gima, in varsta de 19 ani, a participat cu succes la turneul Futures de la Monastir Tunisia , cu premii in valoare de 15.000 de dolari.Sportivul…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes, pe o motocicleta KTM, s-a clasat pe locul 44 in cea de-a 9-a etapa a Raliului Dakar, desfașurata, marți, pe o bucla in jurul localitații saudite Wadi Ad Dawasir, pe o distanța de 491 km. Gyenes a sosit la 29 minute și 57 secunde de invingator, chilianul Jose Ignacio Cornejo,…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes, pe o motocicleta KTM, s-a clasat pe locul 45 in cea de-a 8-a etapa a Raliului Dakar, desfașurata, luni, in Arabia Saudita, pe un traseu de 830 de km. Satmareanul a sosit la 52 de minute și 31 de secunde in urma britanicului Sam Sunderland, caștigatorul etapei. Acesta din…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a incheiat pe locul 37 etapa a saptea la Raliul Dakar, la clasa moto. Cursa a avut loc intre Riad si al-Dawadimi, pe distanta de 402 kilometri. In clasamentul general, Gyenes ocupa locul 43. La clasa Malle Moto (fara asistenta tehnica), Gyenes a…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, liderul mondial, scutita de primul tur la turneul WTA de la Adelaide din aceasta saptamana, a afirmat luni ca trebuie sa dea dovada de rabdare la revenirea in competitie dupa patru luni de absenta, informeaza AFP, citat de agerpres. Barty, aflata la…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray, fost lider mondial, in prezent locul 134 ATP, a anuntat ca s-a despartit de antrenorul sau, Jamie Delgado, scrie DPA, potrivit Agerpres. Delgado era in staff-ul tehnic al lui Murray din 2016, ajutandu-l pe scotian sa obtina al doilea titlu la Wimbledon…

- Campionatul Mondial individual la tenis de masa va avea loc, anul acesta, in „George R. Brown Convention Center” din Houston, Statele Unite ale Americii, iar opt sportivi romani, printre care si constanteanca Elizabeta Samara, se vor duela cu cei mai valoroși jucatori din lume, intre 23 si 29 noiembrie.…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu (76 de ani), a caștigat meciul cu Dnipro-1, scor 2-0, și are un avans de 3 puncte fața de Șahtior, dupa 12 etape. Trupa lui Mircea Lucescu și-a facut treaba la Kiev, in compania locului 4, Dnipro-1. Dinamo s-a impus cu 2-0, deși la pauza era egalitate.…