- Razvan Burleanu a castigat, miercuri, un nou mandat de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), dupa ce l-a invins clar, inca din primul tur de scrutin, pe principalul contracandidat Ionut Lupescu.Burleanu a obtinut 168 de voturi, iar Ionut Lupescu 78 de voturi. Marcel Puscas a primit…

- ALEGERI FRF. Ionuț Lupescu s-a declarat dezamagit dupa ce a pierdut alegerile pentru șefia Federației Romane de Fotbal, iar Razvan Burleanu a caștigat un nou mandat la FRF cu un scor categoric.

- Realegerea lui Razvan Burleanu în fruntea Federatiei Române de Fotbal si mai ales modul categoric în care l-a învins pe Ionut Lupescu este o rusine pentru noi, ca popor, a rabufnit Rares Bogdan, realizatorul "Jocuri de

- ALEGERILE FRF marcheaza o zi importanta pentru fotbalul romanesc. Cei 257 de membri ai adunarii generale a Federatiei Romane de Fotbal vor decide cine va conduce forul in urmatorii 4 ani. Este o pozitie importanta in Romania. Cel ales astazi va fi omul in ale carui strategii isi pun speranta milioanele…

- Ce crede Razvan Burleanu despre candidatura lui Ionuț Lupescu. Președintele FRF nu se lasa intimidat de intrarea fostului internațional in lupta pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Mai mult, Burleanu iese la atac, convins ca va caștiga un nou mandat la alegerile din 18 aprilie. Pe blogul sau…

- Razvan Burleanu a declarat ca politistii i-au adus la cunostinta de un dosar deschis in urma unor plangeri depuse de doi fosti angajati, care sustin ca nu au fost reintegrati. SOC in FOTBAL. Razvan Burleanu, chemat de urgenta la POLITIE "Sunt doi fosti angajati care au fost reintegrati…