"Sunt afirmatii grave, in contextul actual. Daca ar fi singura voce sa incite la asa ceva, am putea sa spunem ca e un om tulburat si trebuie tratat cu compasiune (...) In contextul actual, in care avem mai multe voci radicalizate din randul opozitie PSD, cred ca toate aceste instigari trebuie tratate cu maxima atentie.

Imi pare rau de acel domn, nu este conectat la realitate. Acele cuvinte trebuie sa inteleaga faptul ca au efecte, sa fie conștient ca nu poate sa instige la violenta, fara consecinte", a spus Coita, la Antena 3.