Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard, de profesie jurist, a fost investit joi in functia de subprefect al judetului, acesta preluand si atributiile prefectului pana la numirea de catre Guvern a unei noi persoane pe postul ramas vacant. Dulanyi-Balogh Szilard, in varsta de 40 de ani, a declarat…

- Valentin Barbu a fost numit oficial prefect al judetului Calarasi. Acesta a fost nominalizat pentru functie de Partidul National Liberal. Prin hotarare de Guvern au fost numiti si cei doi subprefecti: Dumitru Nicolae, sustinut de PNL si Stefan Georgica – propus de USR-PLUS.

- Viorel Rașcovici, nominalizat de catre USR-PLUS, a fost numit, miercuri, de catre Guvern, in funcția de subprefect de Alba. Asupra lui au planat mai multe suspiciuni legate pregarirea profesionala pe care și-a trecut-o in CV. Post-ul Viorel Rașcovici a fost numit de Guvern in funcția de subprefect…

- Patru prefecți propuși de UDMR, printre care și Altfatter Tamas, care a indeplinit pana acum funcția de subprefect al Instituției Prefectului Satu Mare, au fost numiti azi (34 martie) dimineața in postura de prefecti. Altfatter Tamas are 42 de ani. Din 2014 acesta indeplinește funcția de subprefect…

- Cu toate ca in Parlament USR-PLUS „mimeaza” ca se lupta cu pensiile speciale nesimțite, un fost politist, care inacaseaza o pensie speciala, este propunerea alianței pentru functia de subprefect al judetului. Viorel Rascovici este propunerea USR-PLUS pentru functia de subprefect al judetului Alba, decizia…

- USR PLUS o nominalizeaza pe Camelia Salcudean pentru funcția de subprefect al Clujului.Biroul Național PLUS a decis, in cadrul unei ședințe care a avut loc in seara zilei de 17.02.2021, sa o susțina pe Camelia Salcudean (PLUS) pentru funcția de subprefect al județului Cluj. PLUS Cluj a obținut postul…

- Aristotel Jude, numit de catre Consiliul de Administrație al Societații Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ SA in funcția de director general cu un mandat provizoriu de 2 luni, spune ca obiectivul sau este sa asigure continuitate in dezvoltarea companiei, potrivit Mediafax. Aristotel Jude a…

- În ședița de Guvern de azi, 3 februarie, mai multe proiecte de hotarâre privind eliberarea/numirea prefecților din țara au fost aprobate. În „joc” se afla și funcția de prefect al județului Cluj. Astfel,…