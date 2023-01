Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Aurului a inceput, iar concurenții deja se lupta pentru a caștiga amuleta și a trece toate etapele in concurs. Concurenții au ajuns la cimitir, dupa ce catrinele, personaje fabuloase din Mexic, le-au luat rucsacurile și le-au dus acolo. Ei bine, la America Express, Catalin Scarlatescu…

- Tensiunile și adrenalina și-au spus cuvantul in prima ediție din America Express - Drumul Aurului. Concurenții au fost puși sa iși depașeasca limitele fizice și psihice inca de la sosirea in Mexic. Mai mult decat atat, Catalin Scarlatescu a fost „salvat” de iubita lui, Doina Teodoru, la una dintre misiuni.

- „America Express – Drumul Aurului” vine la Antena 1 cu o premiera maraton: 4 ediții consecutive in care telespectatorii vor urmari inceputul aventurii supreme pe un traseu indrazneț, care a necesitat eforturi suplimentare de organizare. Duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00 și luni, marți și miercuri,…

- Telespectatorii de la Antena 1 au avut parte de o surpriza de proporții in ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite deoarece concurenții din sezonul 9 au jurizat farfuriile semifinaliștilor. Emoțiile s-au resimțit in platoul show-ului culinar. Iata ce au marturisit foștii concurenți despre preparatele…

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru formeaza un cuplu de aproximativ un an, iar la inceputul relației au incercat sa fie cat se poate de discreți. Bucatarul și iubita lui au participat impreuna la „America Express”, unde s-au certat in fața camerelor.Agitația, tenisiunea, dorința de a caștiga și presiunea…

- In ediția din aceasta seara, 31 octombrie, chef Catalin Scarlatescu a folosit amuleta și a adus in competiție patru concurenți noi. Toți au fost șocați de alegerea juratului de la Chefi la cuțite. Iata care sunt concurenții care s-au reintors in show-ul culinar!

- La finalul unui duel plin de emoții, un concurent a fost eliminat in ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1. Astfel, Catalin Scarlatescu a pierdut un bucatar din echipa sa de aur galben.

- Cu fiecare nou battle, acțiunea de la bancurile de lucru devine tot mai condimentata, iar lupta intre orgoliile celor trei maeștri ai bucatariei, tot mai incinsa! Astfel, in ediția Chefi la cuțite, difuzata de Antena 1 in seara aceasta de la 20:30, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu…