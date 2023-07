Ovidiu Burca vrea ca FCSB – Dinamo sa se joace pe Ghencea. Tehnicianul „cainilor roșii” considera ca echipa sa este obișnuita deja cu terenul de pe stadionul „Steaua”. Dinamo a jucat pe stadionul „Steaua” in sezonul trecut, atunci cand a avut confruntari impotriva celor de la CSA Steaua, echipa care iși joaca meciurile de acasa […] The post Ovidiu Burca vrea ca FCSB – Dinamo sa se joace pe Ghencea: „Noi suntem mai obișnuiți sa jucam acolo!” appeared first on Antena Sport .