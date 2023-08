Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo – Petrolul 1-1. Duelul din etapa a saptea din Liga 1 a fost in format live text, pe AS.ro. Golurile lui Goncalo Gregorio si Petrovic au decis soarta derby-ului de pe arena Arcul de Triumf. „Cainii” lui Ovidiu Burca au ajuns la patru meciuri la rand fara infrangere in acest sezon. De altfel, si…

- Dinamo și Petrolul au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 7 din Superliga. Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul „cainilor”, a fost dezamagit de suprafața de joc a arenei Arcul de Triumf. Dinamo și Petrolul au avut un inamic comun. Dupa Florin Parvu, și Ovidiu Burca a avut o reacție dura legata de…

- Jandarmeria București a gasit un adevarat arsenal pirotehnic in toaletele arenei Arcul de Triumf, inaintea meciului Dinamo - Petrolul. Antrenorul „cainilor” tocmai a ținut un discurs in care descuraja folosirea torțelor. Dinamo - Petrolul este programat sambata, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro…

- Dinamo - Petrolul se joaca sambata seara, in etapa #7 din Superliga, de la ora 21:45, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Meciul se va disputa cu spectatori, clubul alb-roșu a evitat o sancțiune majora din partea Comisiei de Disciplina a FRF, gazdele sunt increzatoare ca ar putea fi sold out. Partida va…

- Dinamo – Sepsi 0-3. Echipa lui Ovidiu Burca a fost invinsa de catre Sepsi Sf. Gheorghe in etapa a treia a Ligii 1. Partida a avut loc pe stadionul Arcul de Triumf. Meciul cu Dinamo a fost ultimul pentru Sepsi inaintea returului cu CSKA Sofia, din preliminariile Conference League. In partida tur, oamenii…

- Se stie cum arata clasamentul Ligii 1 dupa primele trei etape. Totul s-a definitivat dupa meciul Dinamo – Sepsi, scor 0-3, de pe stadionul Arcul de Triumf. Jucatorii lui Ovidiu Burca au pierdut si raman in cautarea primului punct dupa revenirea pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a avut un…

- Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Echipa din Banie a caștigat partida cu echipa din Ștefan cel Mare, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Ligii 1. Pentru Craiova au marcat Ivan, din penalty (min 54) și Markovic (min 90+6) Ovidiu Burca a debutat…

- Razvan Zavaleanu a anuntat pe ce stadion va juca Dinamo in Liga 1. Administratorul special al „cainilor” este convins ca echipa antrenata de Ovidiu Burca va evolua tot pe stadionul „Arcul de Triumf” daca va ajunge in primul esalon. Dinamo este la un pas de a reveni in prima liga a fotbalului romanesc.…