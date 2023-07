Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Echipa din Banie a caștigat partida cu echipa din Ștefan cel Mare, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Ligii 1. Pentru Craiova au marcat Ivan, din penalty (min 54) și Markovic (min 90+6) Ovidiu Burca a debutat…

- Dupa un an in „B”, Dinamo revine in prima divizie și incepe cu un derby de tradiție, impotriva celor de la CSU Craiova. Oltenii au caștigat ultimele șase intalniri cu baieții lui Ovidiu Burca și pleaca și astazi din postura de mari favoriți. Alberto Boțoghina și fostul fotbalist al „cainilor”, Bogdan…

- Neluț Roșu (30 de ani), mijlocaș la Dinamo, a prefațat primul meci al „cainilor” din noul sezon, cu Universitatea Craiova, și s-a pronunțat pentru disputarea derby-ului cu FCSB in Ghencea. Revenita in SuperLiga dupa un sezon de Liga 2, Dinamo se pregatește pentru primul meci oficial din noul sezon,…

- Mai puțin de o saptamana o mai desparte pe Dinamo de revenirea oficiala in Superliga, care se va consemna in derby-ul cu CS Universitatea Craiova de lunea viitoare. Pana atunci, Ovidiu Burca a comandat un test amical in care sa le dea minute noilor veniți. Miercuri, de la 20:00, cu cinci zile inaintea…

- Ovidiu Burca a dezvaluit unde ar fi vrut sa se joace FCSB – Dinamo, derby-ul care se va disputa in etapa a 2-a a noului sezon al Ligii 1. Ovidiu Burca ar fi vrut ca marele derby dintre FCSB si Dinamo sa se dispute pe Arena Nationala, cel mai mare stadion din Romaniei. Acest lucru […] The post Ovidiu…

- Ovidiu Burca a oferit prima reactie dupa ce Dinamo a promovat in Liga 1. Antrenorul „cainilor” s-a declarat extrem de bucuros de faptul ca a reusit sa readuca trupa din Stefan cel Mare pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a invins-o cu scorul de 8-5 pe FC Arges, la general, la barajul de mentinere/promovare…

- Eugen Neagoe a avut o reactie vehementa dupa meciul Universitatea Craiova – Farul, scor 1-1, din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul gruparii din Banie asigura ca echipa lui merita sa castige in fata liderului. Universitatea Craiova a jucat o repriza in superioritate numerica, dupa ce Denis…

- Ovidiu Burca a oferit dezvaluiri despre momentele tensionate din timpul derby-ului dintre CSA Steaua si Dinamo, incheiat cu victoria ros-albastrilor, scor 2-0. Antrenorul „cainilor” a marturisit ca cei aflati pe banca tehnica a „militarilor” au avut anumite reactii deplasate, chiar in timpul partidei…