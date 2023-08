Ovidiu Burca a avut prima reactie dupa U Cluj – Dinamo, scor 1-1, din etapa a 4-a a Ligii 1. „Cainii rosii” au obtinut primul punct dupa promovare, dar raman pe ultimul loc in clasament. Antrenorul lui Dinamo anunta ca se multumeste cu un punct, mai ales ca momentul prin care trecea gruparea din Stefan […] The post Ovidiu Burca rasufla usurat dupa U Cluj – Dinamo 1-1: „Important e ca plecam neinvinsi”. Mesaj pentru fani appeared first on Antena Sport .