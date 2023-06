Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Dinamo au invadat terenul, dupa ce echipa a promovat in Liga 1! Imaginile bucuriei „cainilor” sunt de nedescris, dupa barajul castigat cu 8-5, la general, cu FC Arges. Ovidiu Burca a reusit imposibilul si a readus-o pe Dinamo in Liga 1, la un sezon distanta dupa ce echipa a retrogradat istoric.…

- FC Argeș - Dinamo 4-2, 5-8 la general » La finalul meciului care i-a readus pe „caini” in prima liga, Ovidiu Burca a tras concluziile unuia dintre cele mai nebune sezoane din istoria roș-albilor. Ce a spus Burca, aclamat de suporteri și stropit de jucatori in timpul interviului: „E una dintre cele mai…

- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre viitorul sau la clubul alb-roșu inainte de returul barajului cu FC Argeș. FC Argeș - Dinamo are loc pe 3 iunie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Dinamo a zdrobit-o pe FC Argeș, scor 6-1, in manșa tur a barajului pentru promovarea/menținerea in Liga 1. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, indeamna la calm inaintea partidei decisive. Ovidiu Burca a preluat-o pe Dinamo intr-o situație disperata. „Cainii” erau departe de play-off, nu aveau bani…

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, susține o conferința de presa inaintea duelului cu FC Argeș de luni seara, din turul barajului de promovare. „Am luptat foarte mult, știți foarte bine ca atunci cand am inceput treaba momentul asta parea la ani lumina. Dar ușor-ușor, cu foarte multe sacrificii,…

- Lucian Goian, fost fundaș central la Dinamo și campion in 2007 cu echipa din „Ștefan cel Mare”, a analizat șansele echipei lui Ovidiu Burca la barajul de promovare/menținere in Liga 1, cu FC Argeș. Dinamo - FC Argeș are loc luni, de la ora 20:30. Turul barajului se joaca pe Arena Naționala, de la 20:30,…

- Ovidiu Burca a transmis un mesaj categoric, dupa ce Dinamo a invins-o fara drept de apel pe CSA Steaua, cu scorul de 3-0. Antrenorul „cainilor” a avut o replica acida pentru rivalii ros-albastrii, marturisind ca singurul lor scop in play-off a fost de a-i incurca pe alb-rosii. Dinamo continua sa spere…

- Ovidiu Burca a oferit dezvaluiri despre momentele tensionate din timpul derby-ului dintre CSA Steaua si Dinamo, incheiat cu victoria ros-albastrilor, scor 2-0. Antrenorul „cainilor” a marturisit ca cei aflati pe banca tehnica a „militarilor” au avut anumite reactii deplasate, chiar in timpul partidei…