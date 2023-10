Ovidiu Burca e multumit de elevii sai dupa Dinamo – CFR Cluj 1-1. Antrenorul „cainilor” a punctat evolutia buna din prima repriza. Burca a recunoscut ca in a doua repriza Dinamo a suferit, dar, per total, e satisfacut de joc si de rezultat. Ovidiu Burca, multumit de elevii sai „Cred ca ne-am ridicat la nivelul […] The post Ovidiu Burca, multumit de elevii sai: „Cei de la CFR au crezut ca va fi o plimbare in parc, nu a fost asa” appeared first on Antena Sport .