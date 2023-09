Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, va folosi echipe diferite in duelurile cu FCU Craiova (Cupa) și cu Oțelul (campionat), sperand intr-un reviriment care sa dea incredere ”cainilor” pentru a ieși din colaps Trei infrangeri consecutive in Liga 1, zero goluri marcate, șapte incasate! Optimismul suflarii…

- Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a avut un mesaj de incurajare pentru antrenorul Ovidiu Burca, dupa 0-2 cu Farul. Deși joi s-a declarat nemulțumit de jocul prestat de Dinamo in meciul cu FCU Craiova, 0-1, iar echipa alb-roșie are trei infrangeri la rand, oficialul „cainilor”…

- Ovidiu Burca a avut prima reactie dupa meciul Dinamo – FCU Craiova, scor 0-1, din etapa a 9-a a Ligii 1. „Cainii” au cedat la revenirea pe Arena Nationala, in fata a 10.000 de fani. Dupa infrangerea cu Rapid (0-4), jucatorii lui Burca au cedat si in fata Craiovei lui Mititelu. Au ramas cu o […] The…

- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a analizat infrangerea cu FCU Craiova, scor 0-1. Invinsa pe Arena Naționala de FCU Craiova, Dinamo ramane cu numai 8 puncte adunate in primele 9 etape ale sezonului. La final, antrenorul Ovidiu Burca a afirmat ca e nevoie de o perioada indelungata pentru…

- Ovidiu Burca a fost la pamant, dupa ce Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 4-0. Antrenorul „cainilor” s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in Giulesti, insa a recunoscut ca trupa lui Cristiano Bergodi a fost mai buna la toate capitolele. Rapid s-a impus categoric in duelul cu Dinamo, gratie…

- Ovidiu Burca a avut prima reactie dupa U Cluj – Dinamo, scor 1-1, din etapa a 4-a a Ligii 1. „Cainii rosii” au obtinut primul punct dupa promovare, dar raman pe ultimul loc in clasament. Antrenorul lui Dinamo anunta ca se multumeste cu un punct, mai ales ca momentul prin care trecea gruparea din Stefan…

- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat duelul cu FCSB de sambata seara, ora 21:30. „Cainii” au inceput sezonul cu stangul, 0-2 cu CSU Craiova, vicecampioana a debutat cu un succes, 3-1 cu FCU Craiova. In cadrul conferinței de presa premergatoare partidei, Burca a facut o comparație…

- Dinamo sta in continuare ca pe ghimpi in privința jucatorilor aduși in aceasta vara. „Cainii” au pierdut procesul de la FIFA și nu pot inregistra la Liga noile achiziții, o veste cum nu se poate mai proasta pentru Ovidiu Burca. Antrenorul spera ca poate apela la Golubovic, Abdallah&co. in meciul cu…