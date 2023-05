Ovidiu Burca a transmis un mesaj categoric, dupa ce Dinamo a invins-o fara drept de apel pe CSA Steaua, cu scorul de 3-0. Antrenorul „cainilor” a avut o replica acida pentru rivalii ros-albastrii, marturisind ca singurul lor scop in play-off a fost de a-i incurca pe alb-rosii. Dinamo continua sa spere la promovarea directa, dupa […] The post Ovidiu Burca, mesaj acid dupa Dinamo – CSA Steaua 3-0: „Ei au intrat in play-off doar ca sa ne incurce pe noi!” appeared first on Antena Sport .