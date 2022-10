Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Burca, 42 de ani, antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul orgoliilor cu CSA Steaua și a dezvaluit cum este atmosfera in lot și ce a pregatit pentru duelul de vineri seara. - Domnule Burca, ce inseamna acest meci pentru dumneavoastra, cat de mari sunt emoțiile?- Emoții nu am. Poate atunci cand…

- Danuț Lupu (55 de ani) și Ciprian Marica (36), foști fotbaliști la Dinamo, s-au contrazis inaintea derbu-ului cu CSA Steaua de vineri seara. Intrebat daca meciul de pe Arena Naționala poate fi considerat „Eternul derby”, Lupu nu considera meciul dintre trupa condusa de Ovidiu Burca și cea a lui Oprița…

- Șefii lui Dinamo vor avea intalniri zilele viitoare pentru a rezolva urmatorul stadion pentru ”acasa”. Vor fi discuții cu primarii Florentin Pandele (Voluntari) și Mircea Minea (Chiajna). Cei de la birouri lucreaza la aducerea de noi investitori, Ovidiu Burca antreneaza pentru resuscitarea echipei ce-a…

- Viitorul Pandurii Tg. Jiu și Dinamo se intalnesc azi, de la ora 18:45, in etapa 3-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Orange Sport, Prima Sport și DigiSport. Vezi AICI toate rezultatele din etapa #3 din Liga 2 Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Dinamo, live de la 18:45 Click AICI…

- Dinamo este pentru prima oara in istorie in Liga 2 și joaca in partida deschidere a sezonului. „Cainii” antrenați de Ovidiu Burca vor debuta pe data de 4 august in duelul cu Progresul Spartac. Trei posturi de televiziune din Romania vor transmite in direct partidele din eșalonul al doilea. Dinamo și…

- Ovidiu Burca (42 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a dezvaluit ca sunt șanse foarte mari ca alb-roșii sa evolueze pe Stadionul Arcul de Trimuf in noul sezon al Ligii a 2-a. „Nu sunt 100% sigur, dar vom juca pe Arcul de Triumf, ceea ce ar insemna un semnal extraordinar pentru noi. Ar ajuta foarte…

- Jucatorii lui Dinamo au purtat un echipament nou, diferit de cel din precedentele doua sezoane, la ultimele doua meciuri amicale, cu SC Popești Leordeni și cu CSO Plopeni, ambele caștigate la limita: 1-0, respectiv 2-1. Dinamo schimba hainele inaintea noului sezon, primul in care clubul din Ștefan…

- Azi s-a tras la sorti tintarul pentru sezonul 2022-2023 din Liga 2. Prima etapa are loc pe 6 august. Sezonul regular va avea 19 etape si se va juca doar in sistem tur In play-off se vor califica primele 6 echipe. Dinamo, aflata la primul sezon in Liga 2, va juca in deplasare in prima etapa, pe terenul…