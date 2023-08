Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Burca, antrenorul echipei Dinamo Bucuresti, este fericit ca formatia pe care o conduce a bifat a doua victorie consecutiva in Superliga, dupa succesul de sambata seara, 3-2 cu FC Voluntari, si recunoaste ca finalul partidei l-a consumat mai mult ca niciodata, scrie news.ro.„A fost un meci…

- Ovidiu Burca, tehnicianul celor de la Dinamo, a trasat principalele concluzii dupa victoria dramatica reușita de „caini” pe terenul lui FC Voluntari, scor 3-2. „A fost un meci care m-a consumat foarte tare. Au fost niște momente complicate spre finalul lui. Dar cu ceea ce trebuie sa ramanem este spiritul…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Ovidiu Burca, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta ca FC Voluntari, adversara din etapa a 6-a a Superligii, sa fie la capacitate maxima, mobilizata de infrangerea din meciul cu FC U Craiova."Intalnim un adversar cu experienta, un adversar dificil.…

- Dinamo a obținut primul punct din acest sezon, terminand la egalitate cu U Cluj, 1-1. Iar Ricardo Grigore a vorbit la finalul meciului despre evoluția sa și a colegilor sai. Fundașul de 24 de ani a vorbit la finalul meciului de la Mediaș despre egalul obținut de formația lui Ovidiu Burca și despre ce…

- Ovidiu Burca a avut prima reactie dupa U Cluj – Dinamo, scor 1-1, din etapa a 4-a a Ligii 1. „Cainii rosii” au obtinut primul punct dupa promovare, dar raman pe ultimul loc in clasament. Antrenorul lui Dinamo anunta ca se multumeste cu un punct, mai ales ca momentul prin care trecea gruparea din Stefan…

- Ovidiu Burca a transmis un semnal de alarma dupa ce Dinamo a ajuns pe ultimul loc in Liga 1. Dinamo – Sepsi s-a incheiat 0-3. Antrenorul „cainilor” a spus ca nu are ce sa le reproseze jucatorilor, dar a precizat ca echipa are inca lipsuri. Ovidiu Burca, semnal de alarma dupa ce Dinamo a ajuns […] The…

- Ovidiu Burca a oferit prima reactie dupa ce Dinamo a promovat in Liga 1. Antrenorul „cainilor” s-a declarat extrem de bucuros de faptul ca a reusit sa readuca trupa din Stefan cel Mare pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a invins-o cu scorul de 8-5 pe FC Arges, la general, la barajul de mentinere/promovare…

