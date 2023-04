Stiri pe aceeasi tema

- Anghel Iordanescu (72 de ani), fost selecționer, fotbalist și antrenor la Steaua, a „pledat” dupa victoria cu Dinamo, 2-0, pentru modificarea Legii Sportului, care le-ar permite roș-albaștrilor sa urce in Liga 1. ...

- Fanii lui Dinamo s-au infuriat pentru ca favoriții lor au pierdut duelul cu CSA Steaua și au incercat sa dea foc peluzei din Ghencea, așa cum s-a intamplat și in urma cu 26 de ani. Planul lor a fost zadarnicit de intervenția jandarmilor și a pompierilor. A fost o zi agitata in București pentru ca […]…

- CSA Steaua - Dinamo » Peste 20.000 de spectatori la meciul orgoliilor in Ghencea, o atmosfera de partida mare realizata de patimașii ultrași ai celor doua grupari, scenografii și ironii ca la iUmor. Atmosfera electrizanta in Ghencea in meciul orgoliilor dintre CSA Steaua și Dinamo. Peluze colorate și…

- CSA Steaua - Dinamo » Adrian Mititelu Jr., fiul patronului FCU Craiova, și Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, au dialogat pe rețelele de socializare in timpul derby-ului din Ghencea. La secțiunea Story de pe Instagram, Mititelu Jr. a publicat o imagine de la sala, cu un televizor pe…

- Derby-ul dintre CSA Steaua și Dinamo are o miza suplimentara pentru roș-albaștri, dupa ce Vasile Dincu a venit cu un proiect de lege care sa le asigure promovarea militarilor. Daca la inceputul saptamanii partida se anunța una de orgolii, acum topoarele se ascut de ambele tabere. Intr-un raspuns primit…

- Dinamo a invins-o pe Oțelul, scor 3-0, in runda cu numarul 3 din play-off-ul ligii secunde. Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul „cainilor”, și-a felicitat elevii și face deja planuri pentru derby-ul cu Steaua, de runda viitoare. „Craiova Maxima, povestea unei iubiri alb-albastre" poate fi CUMPARATA…

- Lamine Ghezali (23 de ani), extrema franceza a celor de la Dinamo, a comentat victoria obținuta de bucureșteni in fața Oțelului Galați, scor 3-0, in runda a treia din play-off-ul Ligii 2. Autorul unei „duble”, Lamine Ghezzali a spus ca se așteapta ca Dinamo sa continue pe un trend pozitiv și sa obțina…

- Derby-ul dintre CSA Steaua și Dinamo, din runda cu numarul 4 a play-off-ului ligii secunde, programat luni, 17 aprilie, de la ora 18:00, risca sa fie amanat. Jandarmeria va inainta un demers catre Federația Romana de Fotbal. Luni, in a doua zi de Paști, Capitala ar urma sa gazduiasca doua derby-uri…