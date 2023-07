Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo se pregatește de noul sezon al Ligii 1 și a plecat in cantonament in Slovenia.„Cainii” au inca probleme cauzate de interdicția la transferuri, insa Ovidiu Burca se declara optimist.Tehnicianul indeamna la calm și spune ca trupa pe care o conduce va reuși sa faca mutarile pe care și le dorește.„Avem…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, au analizat posibilitatea ca primul derby al sezonului urmator sa nu se joace pe Arena Naționala. Cel mai mare stadion al țarii va fi indisponibil pentru fotbal in prima luna in care campionatul…

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, a vorbit despre barajul cu FC Argeș și despre presiunea pe care echipa o resimte, de a promova, in ciuda modului in care a inceput sezonul și a tuturor problemelor financiare de care s-a lovit clubul. Dinamo - FC Argeș va fi luni, de la 20:00, pe Arena Naționala,…

- Marko Dugandzic (29 de ani), golgheterul Ligii 1, cu 22 de goluri, a primit un cartonaș galben in Rapid - CSU Craiova 2-3 și va rata derby-ul cu FCSB din ultima etapa! Pierdere grea pentru Rapid in perspectiva ultimei etape din sezon, cand o vor infrunta pe rivala FCSB in deplasare, pe Arena Naționala.…

- Sunt șanse mari ca meciul retur din play-off-ul Ligii 2, Dinamo - CSA Steaua, programat pe 15 mai, sa se dispute pe Arena Naționala. Din informațiile GSP.ro, conducerea lui Dinamo face demersuri in acest sens. Reprezentanții stadionului "Arcul de Triumf" nu vor sa gazduiasca derby-ul, din cauza unor…

- Ovidiu Burca a oferit dezvaluiri despre momentele tensionate din timpul derby-ului dintre CSA Steaua si Dinamo, incheiat cu victoria ros-albastrilor, scor 2-0. Antrenorul „cainilor” a marturisit ca cei aflati pe banca tehnica a „militarilor” au avut anumite reactii deplasate, chiar in timpul partidei…

- Elias Charalambous s-a declarat cucerit de Octavian Popescu si Florinel Coman la finalul derby-ului FCSB – Farul, scor 2-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul cu licenta PRO de la FCSB a reusit sa castige primul sau meci de pe Arena Nationala. Cipriotul adus de Gigi Becali pe banca…

- CSA Steaua București - Dinamo este capul de afiș al etapei cu numarul 4 din play-off-ul ligii secunde, iar organizatorii anunța o asistența impresionanta pentru duelul care se va disputa pe stadionul Steaua.