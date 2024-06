Ovidiu Artene, delegat la Turcia – Cehia

Stiri pe aceeasi tema

- O alta echipa a obtinut calificarea in optimi la Campionatul European din Germania cu o etapa inaintea finalului grupei.Este vorba de Portugalia, care, astazi, 22 iunie 2024, a invins Turcia in grupa F, la Dortmund, si a acumulat sase puncte dupa primele doua partide, urmand a castiga si grupa.Scorul…

- SUSȚINERE… Romanii au invadat și orașul Koln. La partida de diseara, contra Belgiei, sunt așteptați peste 20.000 de romani, printre ei și zeci de vasluieni. Cei mai mulți, in jur de 30, sunt membri ai Peluzei Nord Vaslui, fani ai defunctei FC Vaslui. Romania iși continua aventura de la Campionatul European…

- VALOROS… Pe langa Vasile Mogoș, rezerva in meciul Romaniei cu Ucraina (3-0), Vasluiul mai are un reprezentant de seama la Campionatul European din Germania. Este vorba despre arbitrul asistent Ovidiu Artene, cel care a fost delegat la primul meci de la EURO 2024. Cel mai important arbitru al Vasluiului…

- INVITAȚI… Fanii naționalei Romaniei stau cu sufletul la gura pana la debutul tricolorilor la Campionatul European din Germania. Naționala noastra va juca luni, 17 iunie, impotriva reprezentativei Ucrainei, iar suporterilor din municipiul Vaslui li s-a pregatit o surpriza cu totul speciala. Aceștia vor…

- Cristiano Ronaldo (39 de ani), capitanul naționalei Portugaliei, va incerca sa doboare mai multe recorduri la Campionatul European din Germania. Portugalia face parte din Grupa F la EURO 2024, alaturi de Cehia, Turcia și Georgia. Cristiano Ronaldo „vaneaza” noi recorduri la EURO 2024 Cristiano Ronaldo…

- Turdeanul Razvan Jurca va participa la cea mai dura competiție de ATV din lume, Hunt The Wolf, concurs ce se va desfașura in acest an la Baișoara. „Mai sunt 9 zile pana la startul celui mai puternic concurs din intreaga Europa, unde peste 60 de rideri v-or fi la linia de start..HUNT THE WOLF 2024…v-oi…

- DELEGAT… Vasluiul are reprezentant la EURO 2024! Ovidiu Mihai Artene se numara printre arbitrii asistenți care vor oficia meciuri la Campionatul European din Germania. Veștile bune continua pentru Ovidiu Artene (45 de ani). Dupa delegarea la partida dintre Barcelona și PSG, din sferturile de finala…

- Nationala de fotbal a Georgiei s-a calificat in premiera la un Campionat European, dupa ce a invins selectionata Greciei cu 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, la Tbilisi, intr-un play-off pentru EURO 2024. Echipa antrenata de francezul Willy Sagnol va evolua in Grupa F la turneul final…