Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au venit soții Diarto, cei care fac echipa atat in viața de familie, dar și in plan profesional. Yudi, așa cum ii spune familia, este impreuna cu o romanca, pe care a cunoscut-o, in urma cu mai mulți ani, cand viața l-a pus la grea incercare.

- Dupa cazul șocant, de ieri, unde un bebeluș a fost abandonat pe un camp din Sibiu, chiar de propria mama, in varsta de 22 de ani, și gasit, mai apoi, de angajații unei primarii, au aparut și primele declarații chiar din partea barbatului care l-a descoperit in apropiere de zona in care lucra. Ce declarații…

- Adrian Enache a vorbit despre starea de sanatate a Elenei Carstea, dupa ce a trecut printr-un accident vascular cerebral. Cei doi sunt colegi și prieteni buni, astfel ca au ținut legatura chiar și atunci cand ea a trecut prin momente delicate.

- Actorul american Tom Sizemore, cunoscut pentru rolul sau din pelicula „Salvati soldatul Ryan”, a murit la varsta de 61 de ani, a anuntat vineri agentul sau. Actorul a suferit un anevrism cerebral in februarie, se afla in coma si a fost deconectat de la aparate vineri. Cu cateva zile inainte, medicii…

- Cunoscut din filme precum „Saving Private Ryan” sau „Black Hawk Down”, actorul american Tom Sizemore, se afla in stare critica, dupa ce a suferit un anevrism cerebral. Potrivit The Associated Press, care il citeaza pe managerul lui Tom Sizemore, Charles Lago, actorul a suferit anevrismul in jurul orei…

- Celebrul actor Tom Sizemore se afla in stare critica dupa ce a suferit un anevrism cerebral, de curand. Barbatul a devenit cunoscut dupa ce a avut unul dintre cele mai importante roluri in filmul "Saving Private Ryan". Ce se intampla, in aceste momente, cu Tom Sizemore.

- Actorul american Tom Sizemore, cunoscut pentru rolurile sale din "Saving Private Ryan" si "Black Hawk Down" a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a suferit un anevrism cerebral si se afla in stare critica.

- In Statele Unite, medicii de la Spitalul Saint-Vincent Worcester (Massachusetts) au fost martorii unei scene unice. Un pacient in varsta de 57 de ani a simțit ca inima ii sare din piept… cu 600 de batai pe minut timp de aproximativ 20 de secunde. Pentru comparație: ritmul cardiac in repaus al unui…