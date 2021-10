Stiri pe aceeasi tema

- Liderii G20 au aruncat fiecare cate o moneda de 1 euro in celebra fantana Trevi, in centrul Romei, duminica, 31 octombrie, in cea de-a doua și ultima zi a summit-ului din Italia. Premierul italian Mario Draghi a condus grupul, urmat de Boris Johnson, Pedro Sanchez, Angela Merkel și alți lideri. In jurul…

- Cancelarul german Angela Merkel va avea luni convorbiri de adio cu premierul chinez Li Keqiang si o va primi pe presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri o purtatoare de cuvant guvernamentala, relateaza Reuters. Merkel si Li vor discuta despre relatiile bilaterale…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a cerut vineri retragerea mercenarilor straini din Libia, in timpul unei intrevederi cu presedintele interimar al acestei tari din nordul Africii. Problema viitorului Libiei trebuie sa fie decisa de fortele libiene si de cetatenii libieni, nu de o influenta…

- Angela Merkel a lansat sâmbata un apel pentru a-l vota pe conservatorul Armin Laschet, în numele „viitorului” Germaniei, în ultimul sau miting din ajunul unor alegeri ce vor întoarce pagina celor 16 ani când ea s-a aflat la putere, relateaza agenția France Presse,…

- Ultimul mandat al Angelei Merkel in funcția de cancelar al Germaniei se apropie de sfarșit, iar dupa 16 ani, Germania va fi condusa de un nou cancelar. Duminica vor avea loc alegerile parlamentare din Germania, in urma carora un nou guvern va fi format, iar un nou cancelar o va succeda pe Angela Merkel…

- Dupa 16 ani petrecuti la putere, Angela Merkel se va retrage din postul de cancelar al Germaniei in urma alegerilor din 26 septembrie, lasand un gol in politica germana, relateaza AFP intr-un articol publicat la 21 septembrie pe platforma European Data News Hub (EDNH). Inaintea acestui scrutin,…

- Exploziile de lânga Aeroportul Internațional Hamid Karzai din Kabul au șocat opinia publica internaționala și liderii mondiali care și-au exprimat condoleanțele și solidaritatea cu poporul american și cel afgan, condamnând în termeni duri atacul terorist, relateaza Fox News.Președintele…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a declarat sambata, cu cinci saptamani inaintea alegerilor parlamentare federale, sprijinul ferm pentru candidatul blocului conservator CDU-CSU la succesiunea sa, Armin Laschet, aflat in dificultate in sondaje, transmite AFP. Angela Merkel, care s-a implicat…