Out Of My League – o piesă pentru cei care mai cred în dragoste Poate ca nu avem cea mai frumoasa zi din acest an din punct de vedere al vremii de afara, dar putem spune ca avem o zi superba datorita noii piese lansate de Brando și Keisza – un duo recunoscut și laudat pentru vocile speciale. Iar succesul amandurora confirmat in carierele solo nu poate fi decat inca un semn de bun augur al acestei colaborari. Out Of My League imbina timbrul unic al lui Brando cu vocea calda a artistei din Canada, Kiesza. Este o piesa pentru toți cei care cred ca dragostea adevarata exista, ca ea poate fi gasita, in timp ce liniile piesei pot fi cantate și indragite de absolut… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

