Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți din Timiș care spun ca, de fapt, sunt traci și iși traiau viața potrivit obiceiurilor poporului antic, și-au pierdut copiii, aceștia fiind luați in plasament de catre stat ca urmare a unei sentințe judecatorești.

- Deși a trecut un an de la prima zi in care școlile din Romania s-au inchis din cauza pandemiei de COVID-19, multe lucruri raman inca nerezolvate. Focul care arde cel mai tare in prezent sunt cei 170.000 de copii pe care sistemul i-a lasat in afara lui,...

- Gabi Badalau a primit vestea din partea magistraților, dupa ce fosta soție ii aducea acuzații grave, cerand instanței sa-i interzica acestuia sa-și viziteze copiii. Gabi Badalau a primit decizia magistraților Magistrații au hotarat cu privire la cererea depusa de Claudia Patrașcanu de a-i interzice…

- Hotararea a fost pronuntata marti, 22 februarie 2021, de Tribunalul Tulcea, insa poate fi atacata de autoritati in recurs, caz in care cuvantul final va reveni Curtii de Apel Constanta. Sef de promotie, sef de clasa, cu rezultate deosebite la invatatura, tanarul elev tulcean a fost la un pas de a rata…

- Parohia „Sfanta Cuvioasa Paracheva” din Braila a devenit un sprijin pentru copiii cu dizabilitati si bolnavii de cancer. In ultimii doi ani, 8 copii cu dizabilitati din Braila au primit lunar intre 400-500 lei, iar unii dintre ei au primit carucioare adaptate, potrivit basilica.ro. Citește…

- A primit cadou de ziua lui o inima noua. Beneficiarul primului transplant de cord din tara noastra, de la inceputul pandemiei, este un barbat care a implint 41 de ani chiar in preajma operatiei.

- Mai mult de 708.300 de romani erau rezidenti in Germania, la sfarsitul anului 2019, a cincea cea mai numeroasa populatie rezidenta dupa nemti, turci, polonezi si sirieni, conform datelor de la institutul national de statistica al Germaniei, citat de Ziarul Financiar . Dintre romanii rezidenti in Germania,…

- Campania umanitara „Camionul de Craciun” a ajuns marți la cei aproximativ 1.000 de copii de etnie rroma din Parohia misionara „Sfantul Moise Arapul” din cartierul Pata Rat al municipiului Cluj-Napoca. Copiii au primit produse de igiena, dulciuri, alimente, jucarii și rechizite. Campania anuala,…