Ousmane Dembele a semnat! Contract pe 2 ani pentru francez

- Ousmane Dembele a fost un caz aparte pentru cei de la FC Barcelona. Fotbalistul francez a refuzat in repetate randuri prelungirea ințelegerii cu gruparea catalana, iar nume importante de pe Batranul Continent s-au interesat de serviciile acestuia.

Fotbalistul francez Ousmane Dembele, al carui contract cu FC Barcelona a expirat pe 30 iunie, continua discutiile cu gruparea catalana, a asigurat miercuri presedintele acesteia, Joan Laporta, citat de L'Equipe.

Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona a anuntat luni transferul fundasului danez Andreas Christensen, care era liber de contract dupa despartirea de Chelsea, informeaza Reuters.

- Barcelona se va reuni luni, 4 iulie, iar Xavi și-a facut planurile pentru noul sezon. In așteptarea prezentarii lui Kessie și Christiansen și in pline discuții pentru prelungirea contractului lui Ousmane Dembele, Barcelona este gata sa renunțe la 5 jucatori. Xavi renunța la 4 jucatori. Nu-i vrea la…

- Ousmane Dembele (25 de ani) e tentat sa-și prelungeasca ințelegerea cu Barcelona scadenta in aceasta vara! Extrema din Franța a tot ezitat sa ofere un raspuns catalanilor, care il tot preseaza cu un nou contract inca din urma cu un an. Și pentru ca nu a avut multe variante in mercato, Dembele e acum…

Ousmane Dembele este unul dintre cei mai ravniți jucatori ai momentului in fotbalul continental, mai ales ca a intrat in ultimele 6 luni de contract și poate fi semnat deja fara suma de transfer.

- Joan Laporta, președintele celor de la FC Barcelona, a vorbit despre cele mai importante subiecte ale verii la FC Barcelona: transferul lui Robert Lewandowski, prelungirea contractului lui Ousmane Dembele și vanzarea lui Frenkie de Jong. Se pregatește o vara intensa la Barcelona. Catalanii pregatesc…