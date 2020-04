Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Societații de Epidemiologie, dr. Doina Azoicai, a afirmat, miercuri, la Antena 3 ca dupa Paște va crește foarte mult numarul de cazuri de infectare cu COVID-19. Potrivit specialistului, oamenii trebuie sa fie în continuare responsabili și sa respecte masurile de distanțare…

- Dupa reacțiile aparute ca urmare a anunțului pe care il facuse marți seara ministrul de Interne, cu privire la acordul dintre MAI și Biserica Ortodoxa, și la eventualul ajutor pe care ar fi urmat sa il acorde oamenii legii clericilor și voluntarilor in imparțirea Luminii Sfinte, spre exemplu, dinspre…

- Doina Azoicai sustine ca oamenii trebuie sa fie in continuare responsabili și sa respecte masurile de distanțare sociala deoarece pericolul reprezentat de coronavirus este inca mare. Virgil Musta dezvaluie patologia cea mai afectata de COVID-19 "Printr-o deducție logica, nu doar matematica,…

- Sarbatorile pascale sint tot mai aproape. Cum sa nu ne punem in pericol sanatatea și sa evitam toxiinfectiile alimentare in aceasta perioada, a explicat Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor, care a venit cu o serie de recomandari privind procurarea produselor pentru masa de sarbatoare. - Procurați…

- Se pregatește o noua ordonanța militara, pe fondul crizei provocate de noul coronavirus. In același timp, romanii ar putea afla, in orele urmatoare, și noile decizii pe care le-au luat autoritațile, in acord cu mai-marii Bisericii Ortodoxe Romane, cu privire la apropiatele Sarbatori Pascale, știut fiind…

- Sarbatorile de Pasti au constituit si constituie un reper calendaristic specific, bine individualizat. Practicile ritual-ceremoniale, datinile, credintele circumscrise perioadei de la Duminica Floriilor la Duminica...

- La Buzau, de sambata, sunt izolați preventiv la locul de munca 284 de angajați ai DGASPC. Masura va fi valabila timp de 14 zile. Alte 303 persoane sunt izolate preventiv la domiciliu in aceasta perioada. Astfel, o parte dintre angajații DGASPC Buzau vor petrece sarbatorile pascale la locul de munca.…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, miercuri, romanilor, sa respecte restructiile impuse de autoritati, mai ales de Sarbatorile pascale. Pentru a da un exemplu, seful statului a spus ca va face de Pastele catolic, care se sarbatoreste in aceasta duminica. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului…