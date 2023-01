Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit in decembrie, in linie cu estimarile analistilor, a confirmat miercuri Eurostat, datorita scaderii continue a preturilor la energie, care anterior au dus-o la un nivel record. Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit la 9,2% in decembrie, de la…

- Drumul Romanilor 6.0, competiția de atelaje trase de caini, s-a anulat. Anunțul organizatorilor vine pe fondul lipsei de zapada chiar și din zona montana. Evenimentul ar fi avut loc intre 28 și 29 ianuarie. Anii trecuți, competiția a fost anulata din cauza pandemiei de Coronavirus. Evenimentul de anul…

- ”Teilor, lantul de magazine de bijuterii de lux, cu prezenta in regiunea Europei Centrale si de Est, isi continua expansiunea internationala prin deschiderea celui de-al patrulea sau magazin din Ungaria. Acesta are o suprafata totala de 150 mp, fiind cel mai mare magazin Teilor de pana acum, si este…

- 2022 a fost anul lui David Popovici, romanul reușind sa caștige atat titlurile europene la 100 și 200 de metri liber, cat și titlurile mondiale la aceleași probe. Datorita medaliilor obținute, inotatorul in varsta de doar 18 ani a fost inclus in topul celor mai buni sportivi din Europa din acest an.…

- Liderul clasamentului mondial al tenisului feminin, poloneza Iga Swiatek, s-a clasat pe primul loc in ierarhia celor mai buni sportivi europeni din 2022, in ancheta realizata de agentia poloneza de stiri PAP prin voturile celorlalte agentii de stiri de pe continent si in care inotatorul roman David…

- ​Inaintea reuniunii Consiliului JAI in care se va decide daca Romania va fi primita in Schengen, Karl Nehammer, cancelarul Austriei, singura tara care se opune, transmite un ultim mesaj, potrivit hotnews.ro. Acesta sustine o conferinta de presa alaturi de Manfred Weber, presedintele PPE. Declaratiile…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a scazut și in octombrie, pentru a doua luna la rand. Prețul este la mai puțin de jumatate fața de acum doua luni și ajunge foarte aproape de nivelul de acum un an. In octombrie 2022, prețul mediu de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU)…